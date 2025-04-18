Станислав Попов: "Кубок Кремля навсегда останется в ваших сердцах!"

Станислав Попов: "Кубок Кремля навсегда останется в ваших сердцах!"
Станислав Попов Фото: Юрий Коныжев
Праздник танца на главном паркете России объединит 110 пар из разных стран

Все крупные международные турниры по спортивным бальным танцам в России за последние три десятилетия организуются президентом Российского танцевального союза (РТС), почетным вице-президентом Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Станиславом Поповым. Более 55 событий были проведены в Москве, Казани, Екатеринбурге, Тюмени. Среди них чемпионаты мира и Европы по версии WDC, Кубки мира и Кубки Кремля.

26 апреля в Государственном Кремлевском Дворце пройдет уже седьмой турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". Отличительная особенность этого соревнования – закрытый турнир, то есть только танцоры с высоким уровнем рейтинга, а это лидирующие позиции в домашних и международных соревнованиях, имеют право быть приглашенными организатором! Ведь на главном паркете страны – кремлевском – танцуют только лучшие! 15 стран – участниц предстоящего Кубка Кремля, 110 пар, чемпионы России, Израиля, Швейцарии, вице-чемпионы мира и Европы, финалисты знаковых турниров разыграют шесть Кубков, демонстрируя свой лучший танец. О том, как формируются списки участников таких соревнований, что в программе предстоящего Кубка Кремля, мы поговорили со Станиславом Поповым, ведь событие проходит практически накануне празднования юбилея Дня Победы.

Иметь честь быть приглашенными

26 апреля пройдет шесть турниров для профессионалов, любителей и пар Про-Эм (Профессионал танцует с Любителем) в латиноамериканской, европейской программах и американ смус, новое активно развивающиеся направление в нашей стране.

Илья Гавриков и Елизавета Борисова Фото: пресс-служба РТС

Для российских танцоров основным для отбора стал Открытый Фестиваль РТС, который прошел в Крокусе 14-16 марта. Фактически все финалисты и полуфиналисты любительского состязания будут участвовать в "Кубке Кремля – Гордость России!". Подтвердили свою позицию лидеров Шариф Мирханов и Анна Долгополова, замечательно выступали и другие финалисты. Успех Ильи Гаврикова и Лизы Борисовой на Кубке Кремля в октябре не был случайным, они были третьими, в Крокусе сейчас они опустились несколько ниже. Выше поднялись Артем Горюнов и Эльвира Лаптева, которые прогрессируют в последнее время. 5 апреля в Пекине состоялся турнир Гэлэкси, где Эльвира и Артем заняли первое место, а Шариф и Анна также в Пекине 11 апреля стали бронзовыми призерами Masters Cup Beijing Open.

Шариф Мирханов и Анна Долгополова Фото: пресс-служба РТС

После Открытого Фестиваля по результатам я скорректировал список участников Кубка Кремля Любители и пригласил еще три дуэта, которые первоначально не были в нем, но после столь успешного выступления в Крокусе эти пары теперь должны выйти и на кремлевский паркет. В любительском турнире выступят дуэты из Китая, Японии, Италии, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана.

Николай Паршиков и Алена Гурьянова Фото: Светозар Андреев

В списке профессионалов в латиноамериканской программе среди пар, которые были ранее заявлены и отобраны на Кубок Кремля, изменений не произошло. Должен сказать, что на Открытом Фестивале все ожидали выступления Николая Паршикова и Алены Гурьяновой, которые стали лицом – имиджем предстоящего "Кубка Кремля – Гордость России!", чью фотографию мы выбрали для афиши апрельского турнира. Именно этот кадр с осеннего турнира больше всего воплощает в себе энергию и артистичность, динамику. Настолько удачный снимок, что стал такой замечательной визитной карточкой Кубка Кремля – весна 2025. К сожалению, накануне заболел Николай, и любимая многими пара не вышла на соревнование. Мы сердечно желали выздоровления ему и говорили об этом! Поправившись, Николай и Алена в начале апреля в Пекине участвовали сразу в двух турнирах. В Гэлэкси стали чемпионами, а в Masters Cup Beijing Open – заняли шестое место в финале.

Впервые в профессиональном Кубке Кремля выступят чемпионы Швейцарии Ричард Холлаус и Елена-Ольга Абрамова. Очень интересный дуэт! Чемпионы Израиля Евгений Сохранный и Анастасия Косицына. У нас по-прежнему замечательные отношения с азиатскими организациями, будут танцоры из Китая и Японии и в любителях, и в профессионалах. Мы ждем от них много интересного в их композициях, представлении и костюмах. Мы также рады, что приезжают и две замечательные пары из Италии. Их привозит один из ведущих сегодня тренеров и организаторов Космо Тоталли. Они впервые будут танцевать в Кремле. Так что зрители смогут наблюдать за танцем новых зарубежных участников, а нашим парам доставит удовольствие соревноваться с ними.

Смус. Алексей Половников и Ольга Щербина Фото: Юрий Коныжев

В этот раз мы не проводим соревнования по европейским танцам среди профессионалов или любителей, а проводим смуc. Дело в том, что у нас уже на двух событиях прошлого года не было этой категории. Мы давно сотрудничаем с компанией SRDS, президентом которой является Ольга Краснянская. Мы очень уважаем ту работу, которую проводит Ольга вместе с Эльдаром Джафаровым и Анной Сажиной. В течение короткого времени наши пары заняли лидирующие позиции в мировом смус и не только на уровне профессионалов, но и юниоров, которые совсем не давно стали выступать. Эта программа действительно великолепна! И дает возможность демонстрации большей пластики, очень красивой хореографии и не оставляет равнодушными зрителей. Поэтому в этот раз мы приняли предложение компании SRDS провести соревнование в формате Суперкубок.

Ну и, конечно, по традиции мы проводим замечательные турниры Про-Эм. Это две возрастные категории по латиноамериканским танцам Леди А и Леди В, и в европейской программе. Лучшие пары этого направления изъявили желание принять участие в Кубке Кремля, и мы будем аплодировать их танцу.

80-летие Великой Победы

Мы приближаемся к очень знаменательной дате для нашей страны. Это 80-летие Победы! Естественно, эта тема, патриотическая тема будет отражена на нашем событии! И свои поздравления нам прислали важные представители нашей политической элиты и партнеры турнира.

Шоу Ангел. Любина Кузнецова и Никита Ерошенко. Фото: пресс-служба РТС

Нам важно, что свое приветствие прислал герой ДНР Артем Владимирович Жога, полномочный представитель президента РФ в УрФО. Артем Владимирович стал инициатором проведения турнира в Мариуполе в ноябре 2024 года "Кубка памяти героя", памяти Владимира Жога, первого героя России в ДНР и героя ДНР, который погиб, спасая мирных жителей. Его памяти был посвящен и замечательный номер "Ангел" на том турнире, который поставили Никита Ерошенко и Любина Кузнецова. "Ангел" был позже показан и на турнире Astera Black Ball в Екатеринбурге, а теперь его увидит и наш зритель на церемонии открытия. После прозвучит замечательная песня о России в исполнении юной певицы Екатерины Самкаевой с одним из известных певцов России.

Также будут показательные выступления пар Про-Эм. Мы ждем очень интересный новый номер от Кристины Курт и Сергея Коновальцева. Мы видели в их исполнении "Анну Каренину", а теперь будет представлена "Эсмеральда". На паркет дважды выйдет Виктор да Силва с двумя новыми грандиозными шоу экзибишен, в одном из которых, будет задействована японская танцовщица Юми Хонда с большим количеством участников – "Клеопатра".

Юми Хонда и Виктор да Силва Фото: пресс-служба РТС

Весь вечер будет только живая музыка двух оркестров "7 ветров" Георгия Мушеева и джаз-бенда "Данслэнд", сервированные столики для гостей, зал, украшенный живыми композициями, танцы для публики в двух перерывах. Этот вечер, безусловно, наполнит сердца и участников, и зрителей гордостью за нашу страну, любовью и радостью жизни, верой в мирное будущее! Мы, организаторы замечательного праздника в Кремле, будем делать все возможное, чтобы он надолго остался в памяти, и подарил каждому счастье от танца – такого разнообразного и эмоционального! Танцуйте! И будьте счастливы! 

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Как прошел шестой Кубок Кремля: результаты, комментарии и яркие моменты
Чжан Ян. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Таха Бату Чошар и Александра Повзун. Фото пресс-службы РТС Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Юрий Коныжев
Виктор да Силва и Джоанна Люнис. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Станислав Попов и Донни Бернс, 14-кратный чемпион мира, президент Всемирного танцевального совета. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Райно ван ден Берг и Елена Токаренко. Фото: Юрий Коныжев Хайди Бернс и Мирко Саккани, судьи Кубка Кремля. Фото пресс-службы РТС
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