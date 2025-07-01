Большое олимпийское велокольцо в Москве открылось Кубком "Крылатские холмы"

На знаменитой велотрассе прошли первые соревнования после реконструкции

Легендарное олимпийское велокольцо в Москве обрело вторую жизнь. Трасса, построенная 45 лет назад, прошла полную реконструкцию, при этом ее уникальная геометрия осталась неизменной. В этом убедились именитые спортсмены, участвовавшие в заездах в Крылатском еще в советские годы, а также участники кубка "Крылатские холмы", который состоялся 28 июня.

Перед началом официальных заездов спортсмены смогли "попробовать" трассу вместе с прославленной российской профессиональной велогонщицей Евгенией Мудрой. Многократная чемпионка, призер чемпионатов Европы и этапов кубка мира провела открытую тренировку, в ходе которой делилась ценными советами и опытом с участниками.

"Мы приняли решение, что до гонки проведем мастер-класс, чтобы участники могли посмотреть, какой он – этот новый асфальт: скользкий – не скользкий, держит – не держит, скоростной - не скоростной. Я лично ездила здесь и по старому покрытию и могу сказать, что новый асфальт очень скоростной. У него хорошая сцепка, он буквально сам держит скорость. И важно, что он абсолютно гладкий, без трещин. Ты понимаешь, что здесь ни в какую ямку не попадешь, поэтому не отвлекаешься на такие моменты",

– рассказала Евгения Мудрая после открытой тренировки.

Своими впечатлениям от обновленной трассы поделился и почетный президент Федерации велосипедного спорта России, ранее восемь лет возглавлявший Федерацию велоспорта страны, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов. Свою первую олимпиаду он выиграл в 1988 году в Сеуле, а готовился к ней здесь, на московском велокольце.

"Я вспоминаю, как после Олимпиады-80 мы приехали сюда на велокольцо и проехали первую тренировку. Мне было 14 лет, и я думал, какие смелые ребята тут гоняют, с такими-то поворотами. Но с тех пор много раз участвовал здесь в соревнованиях, и сейчас спасибо руководству Москвы, что нам вернули такой прекрасный спортивный объект. Я проехал по обновленному велокольцу и могу сказать, что ощущения невероятные – покрытие, обустройство такое, что достойно принимать Чемпионаты мира", – убежден Вячеслав Екимов.

Действительно, при проведении реконструкции специалисты не просто обновили покрытие, они воссоздали уникальную геометрию велокольца. Для этого были подняты архивные данные, оцифрован старый проект, который затем наложили на лазерное сканирование существующей трассы. Выявили таким образом все погрешности, возникшие провалы и воссоздали один в один легендарную олимпийскую трассу 80х годов.

Как рассказал заместитель генерального директора генподрядной организации ООО "Генстрой" Владимир Лукьянов, при строительстве была использована технология холодного ресайклинга. То есть старое покрытие не вывозилось, а прямо на месте перерабатывалось и с добавлением специальных смесей укладывалось в новую подушку реконструированной трассы. Такой подход повышает и экологичность проекта, и сокращает финансовые затраты, и позволяет доставлять меньше неудобств горожанам, ведь иначе пришлось бы вывозить тонны старого асфальта на грузовиках.

"Олимпийскую велотрассу можно разделить на малое и большое кольцо. В прошлом году мы закончили реконструкцию малого кольца протяженностью более 4,5 км. Сейчас восстановили большое кольцо протяженностью более 8 километров - здесь уже совсем другие виражи, другие подъемы, очень крутая, тяжелая трасса, которая подходит как любителям велоспорта, так и профессионалам", – сообщил Владимир Лукьянов.

В ближайшее время будут закончены работы по обустройству трассы и благоустройству территории. Будет подключена система видеооповещения, с помощью специальной программы на медиаэкранах будет демонстрироваться движение велосипедистов, скорость, время прохождения участка. Но уже сегодня можно сказать, что трасса великолепна и ее ждет большое будущее.

"По опыту обновленного малого кольца могу сказать, что это небо и земля по сравнению с тем, что было до ремонта. Сейчас велосипед едет идеально, трасса как шелковая. Спасибо мэру Сергею Семеновичу Собянину, что он восстановил велокольцо. У спортсменов сегодня настоящий праздник",

– не скрывает эмоций представитель клуба Russian Cycling Academy Дмитрий Сергеенко. Он вместе с сыновьями принял участие в торжественном открытии Большого велокольца в Крылатском.

Всего в первом кубке "Крылатские Холмы" 28 июня разыграли награды более 250 спортсменов. В индивидуальном зачете в абсолютной категории победу одержал Никита Разумов, у женщин золото взяла Марина Летаева. В парном зачете лучшее время у Даниила Сучкова и Виктора Сикоры. Все результаты заездов можно посмотреть здесь.