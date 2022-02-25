Десятки тысяч российских туристов застряли в регионах из-за закрытых аэропортов

Десятки тысяч российских туристов застряли в регионах из-за закрытых аэропортов
Фото: pixabay.com
Большинство из них находится в Крыму и Краснодарском крае

В регионах России, где до 2 марта временно не работают аэропорты, находятся около 150 тысяч туристов, из которых 25 тысяч – это организованные туристы. 

Ростуризм предоставил данные, на которые следует опираться туристам, застрявшим в регионах, где временно приостановлено авиасообщение. Так, те граждане, которые должны были вернуться с отдыха после 2 марта, продолжают свое путешествие в обычном режиме. 

Туристы, которые должны были вернуться домой до 2 марта, имеют возможность купить билеты на поезда, которые запустили РЖД. Это можно сделать как на официальном сайте компании, так и в приложении перевозчика или кассах. 

Помимо этого, некоторые туроператоры организовали рейсы на автобусах из регионов, где аэропорты временно приостановили свою деятельность. 

Ростуризм также обратился к гостиницам регионов с просьбой не повышать цену проживания и не брать дополнительную плату с туристов, которые не могут вернуться домой. 

Что касается граждан, которые не могут прилететь на родину из-за рубежа, то Ростуризм вместе с Минтрансом сейчас составляет список таких туристов. Их просят быть на связи с туроператорами и авиакомпаниями, а также обращаться на специально запущенную "горячую" линию. 

Напомним, что из-за осложнения ситуации на границе с Украиной было принято решение временно остановить работу аэропортов в 12 российских городах. 

Источник: Ростуризм ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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