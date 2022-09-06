Попытки незалежных прорваться были успешно отражены

Уже больше полугода на территории украинского государства проводится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Союзные войска РФ и ЛДНР успешно реализуют поставленные перед ними задачи. Однако и украинские боевики, подгоняемые кураторами с Запада, не сидят на месте.



Так, незалежные вояки осуществили неудачные попытки прорваться в сторону Херсона. В результате они потеряли на поле боя огромное количество военной техники и живой силы. Однако, судя по всему, киевский режим готов на любые жертвы ради того, чтобы создать видимость бурной деятельности.

Также не прекращаются попытки Вооруженных сил Украины атаковать Запорожскую АЭС. При этом незалежных явно не смущает, что такие действия могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Последние события с украинского фронта – в трансляции "Утра". Предыдущую сводку можно посмотреть здесь.

08:00 Центр Федерального медико-биологического агентства России будет создан в Мариуполе.

6 сентября

20:50 В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

20:35 Курский губернатор сообщил, что украинские войска снова обстреляли приграничный поселок Теткино, зафиксировано не менее 12 прилетов, система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет.

19:33 Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18:50 Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

18:13 Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

17:00 Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.

15:40 Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара.

14:22 Первым украинским военным, сложившим оружие и отказавшимся воевать против России, разрешено вернуться к своим семьям в Харьковской области.

14:02 Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву 500 млн евро помощи.

13:38 Украинский посол в Казахстане извинился за свои заявления о русских, сейчас он находится в отпуске.

13:12 МО РФ: украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления, за сутки потеряли там 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат.

12:40 Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза.

12:15 Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле Каховской ГЭС, работает ПВО, а ночью было около 8 ракетных налетов по самому городу.

11:47 У властей Энергодара есть информация, что ВСУ готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС.

11:02 Два беспилотника сбиты при попытке ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией" в запорожском Энергодаре, пострадавших нет.

10:22 Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей.

09:43 ВСУ ведут огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, с

08:50 Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины.

08:00 Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября – Рогов.

5 сентября