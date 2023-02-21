"Сами напросились": озвучен ответ Москвы на визит Байдена в Киев

Российская сторона намеренно не стреляла по Украине 20 февраля

В минувший понедельник американский президент Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. Его доставили на поезде из Европы, устроили прогулку по центральным улицам города и увезли обратно.

Сам глава США заявил, что приехал на Украину, чтобы подтвердить приверженность и поддержку Зеленского, а также объявить о новом пакете военной помощи для украинцев, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В России уже отреагировали на визит Байдена в украинскую столицу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что президент приехал на Украину, чтобы показать "кто в этом доме хозяин", сообщает телеканал "360". Известный политолог Марат Баширов утверждает, что это было пиар ходом для поддержания единства западной коалиции в отношении конфликта.

По его словам, все подобные визиты предварительно согласуют с Москвой – и российская сторона намеренно в эти дни не ведет обстрелов. В итоге получается, что западные чиновники буквально прикрывают объекты на Украине своими телами.

Баширов утверждает, что визит Байдена готовили несколько месяцев сотрудники американских спецслужб. При этом Вашингтон продолжал публично грозить поставить украинцам новое оружие. На такое поведение, считает эксперт, Россия будет отвечать жестко.

"В итоге будет визит Президента Путина в Киев. Сами напросились",

– указал он.