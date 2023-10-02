Угнавшего Ми-8 российского солдата приказали ликвидировать

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В России решили дальнейшую судьбу летчика Максима Кузьминова, который ранее угнал российский вертолет Ми-8 для ВСУ. По словам анонимных представителей ГРУ, приказ о ликвидации солдата уже отдали. Об этом заявили в новостном материале журналиста Сергея Зенина на "России 1".
В сюжете двое спецназовцев без опознавательных знаков и позывных сообщили, что им поручили устранить Кузьминова после предательства. Они отметили, что теперь это лишь вопрос времени.
"До суда не вернется, я думаю, не доживет", – сказал один из них.
По словам военных, сбежавшего летчика нужно наказать за то, что предал своих сослуживцев и страну.
Однако издание "Лента.ру" нашло несколько нестыковок в деле о ликвидации угнавшено на Украину вертолет солдата. Журналисты отметили, что официально в России не существует ведомства с аббревиатурой ГРУ – сейчас оно переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил. Название ГРУ иногда используется в неофициальных выражениях.
Дело Кузьмина проходит в России по статье "Госизмена", за нее предусмотрен пожизненный срок. Официально в стране смертной казни нет ни по какой статье.
Летчик угнал вертолет Ми-8 в конце лета, на борту вместе с ним были двое сослуживцев, которых после расстреляли ВСУ. Как объяснял сбежавший солдат, они оказали сопротивление.
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