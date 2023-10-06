Европа сообщила Украине ужасные новости

Помощь украинцам постепенно ослабляется

ЕС планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос о пересмотре долгосрочного бюджета, поскольку конфликт на Украине исчерпал резервы 2020-2027 годов. Европейцы хотят увеличить объемы общего фонда, однако Счетная палата ЕС бьет тревогу – где взять денег они не понимают. Это стало ужасными новостями для украинских властей, сообщает французская Le Figaro.

Сейчас Европа хочет передать Украине еще 50 млрд евро в течение последующих пяти лет.

"Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине", – пишут журналисты.

Многие европейские страны столкнулись с экономическими проблемами в последнее время – к примеру, с ростом инфляции. При этом они обещают Киеву огромные деньги, выплачивать которые смогут нескоро.

Счетная палата в текущей ситуации хочет предупредить ЕС о последствиях, которые могут появиться после роста долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что Брюссель потратил все резервные 30 млрд евро на Украину, и теперь пытается найти новые средства для помощи стране.