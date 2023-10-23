Стал известен ответ России на поставки ракет ATACMS Украине

К противодействию готовились давно

ВСУ начали наносить первые удары высокоточными ракетами ATACMS с большой дальностью полета. И хотя украинские власти официально заявляли, что не будут их использовать для ударов по российской территории, российская сторона не видит оснований доверять Киеву. Ведь под угрозой находятся более десяти крупных городов в России, а также две АЭС.

Готовиться к такой перспективе российские войска начали еще в прошлом году, когда в инфополе только стали появляться новости о возможной передаче дальнобойных ракет украинцам. И сейчас вооружение, способное уничтожить американские ATACMS, у России есть, утверждают эксперты.

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев утверждает, что против таких боеснарядов можно использовать "Буки", "Панцири" и С-300.

"Диапазон полета достаточный, чтобы успеть принять решение", – раскрыл он ответ России на поставки ракет ATACMS Украине.

В ДНР допускают, что Киев может начать бездумно атаковать российские территории с помощью дальнобойного оружия, сообщает телеканал "360". Полученный арсенал украинцы захотят задействовать на полную мощность.

Тем не менее, специалисты российских систем ПВО уже получили первый опыт взаимодействия с американскими ATACMS. По словам советника главы ДНР Гагина, в дальнейшем это поможет более результативно уничтожать цели, пишет URA.RU.

Эксперты отмечают, что американцы в вопросе поставок дальнобойных ракет пытались застать Россию врасплох, сделав это неожиданно. Однако на ВС РФ это не стало сюрпризом, указывает "Свободная пресса".

Ранее специалисты рассказали, до каких российских городов могут достать ракеты ATACMS.