И попытались нанести удар

Белгородская область снова подверглась обстрелу со стороны Украины. Как сообщает SHOT, ВСУ вплотную подошли к границе России и предприняли попытку атаковать.

Инцидент произошел около полудня в районе села Красный Хутор. Украинские военные попытались завязать бой с российскими войсками, выстрелив несколько раз из снайперской винтовки. Затем они решили нанести удары 116 боеприпасами из АГС-17 калибра 30 мм.

Однако, по данным осведомителей, попытка ВСУ расшатать ситуацию на российской границе не увенчалась успехом. Российские войска успешно отбили противника и ответным огнем откинули его дальше по позициям. Пострадавших в ходе произошедшего нет, как и разрушений. Официального подтверждения со стороны Минобороны и местных властей не было.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения фасадов частных домов, указывает RT.

Позже украинские солдаты обстреляли село Козинка. Никто из жителей не пострадал, однако осколки снарядов повредили жилой дом, сообщает телеканал "360".

Ранее генерал авиации рассказал, до каких российских городов могут достать дальнобойные ракеты ATACMS.