Раскрыто имя "переломившего хребет" ВСУ генерала Армии России

Раскрыто имя "переломившего хребет" ВСУ генерала Армии России
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Он отвечает за новую тактику российских войск на запорожском направлении

Российские войска устроили настоящий разгром украинцам минувшими весной и летом во время нашумевшего контрнаступления. ВС РФ не только смогли успешно определить направление движения противника, но и сумели по сути "переломить хребет" ВСУ на запорожском направлении. Польские СМИ раскрыли имя российского генерала, причастного к этому.

По их сведениям, за операцию отвечал командующий Восточной группировкой войск генерал Александр Романчук, сообщает Радио 1. Генерал задействовал тактику "огненная карусель", которая подразумевает нанесение непрерывных атак с частотой до 10 выстрелов в минуту. После этого противник начинает контратаковать и раскрываеть себя, передает телеканал "360"

"Несомненно, именно генерал Александр Романчук первым виновен в срыве графика летнего наступления ВСУ на Запорожье. Он "сломал хребет" украинскому наступлению", – указывается в статье.

Журналисты утверждают, что военный обладает глубоким пониманием основных принципов современной войны и является автором интересных статей в военной прессе, в том числе по вопросам маневренной обороны. Сражаясь в Запорожье, он сочетал теорию с практикой, морально выдерживал кризисные моменты и проявил себя, выполняя поставленные руководством задачи, пишет Общественная служба новостей.

Ранее Киев предупредили о вероятности бунта в рядах ВСУ. 

Источник: Myśl Polska
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