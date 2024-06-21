Politico: США разрешили Украине наносить удары по другим регионам России

Вашингтон резко изменил майскую риторику

США разрешили Украине использовать поставленное американцами оружие для поражения любых российских сил, которые находятся на территории России. Решение не ограничивается Харьковской областью, как заявлялось ранее. Об этом американские чиновники сообщили в беседе с Politico.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Москва может предпринять попытку двинуться в сторону города Сумы, расположенного неподалеку от российской границы. Если это случится, то ВСУ должны иметь возможность постоять за себя.

"Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы", – сказал американец.

Источники говорят, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по российской территории в качестве ответного огня. И это не является сдвигом в их политике, поскольку американцы изначально допускали расширение географии в противостоянии.

При этом журналисты отметили, что публичные заявления Салливана кардинально отличаются от того, что говорили официальные лица США месяцем ранее.

Ранее эксперты заявили, что Россия может ответить на подобный шаг со стороны Соединенных Штатов, поставив дальнобойное оружие Йемену, Ирану и Кубе.