Украинцы пожаловались на качество канадских БТР "Сенатор"

Машины выходят из строя в самый неподходящий момент

Канадские БТР "Сенатор", которые передали на нужды Украины, имеют довольно ограниченную полезность на поле боя. Об этом рассказали командир подразделения 92-й украинской бригады Юрий Федоренко.

По его заявлению, броневики компании "Рошель" довольно часто выходят из строя и показывают низкую эффективность из-за этого. Военный утверждает, что военные машины больше подходят для правоохранительных органов, чем для боевых действий, поскольку для езды по бездорожью они совершенно не приспособлены.

"Это скорее вариант поехать по асфальту. Очень часто выходит из строя", – рассказал Федоренко.

Украинский командир рассказал, что чаще всего БТР используется для спасения людей. Когда нет более достойной альтернативы, солдатам приходится использовать канадский "Сенатор".

Сейчас механикам приходится регулярно чинить машины, чтобы поддерживать их на плаву. Всего Канада передала украине 208 подобных автомобилей с начала 2022 года.

При этом компания "Рошель" в описании "Сенаторов" указывала, что БТР прекрасно адаптированы для использования на поле боя – их спроектировали и изготовили так, чтобы они выдерживали самые суровые условия.

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