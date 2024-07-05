Inertia: ВСУ сообщили о проблемах в ДНР из-за тактики ВС России

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Ситуация в Донецкой области является критически сложной, заявляют в украинском отряде "Хортица". По словам военных, российские войска не ограничили свои действия и продолжают наносить артиллерийские и беспилотные удары по украинским силам.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районе города Часов Яр. Большие проблемы для украинцев создает тактика ВС РФ, из-за которой они регулярно попадают в ловушку.
"Противник доставляет свою пехоту в лесной массив, где солдаты рассредоточиваются и пытаются штурмовать позиции наших защитников", – заявили в подразделении.
Их внимание при этом отвлекают с помощью усиленных артиллерийских обстрелов или ударов дронами-камикадзе и "ланцетами".
Как заявили в ВСУ, в последнее время российские войска увеличили темп наступательных действий в Донецкой области. Сейчас количество боевых столкновений на всей линии фронта возросло до более чем 90.
До этого стало известно, что бойцы "Хортицы" потерпели серьезное поражение в районе Часов Яра.
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