Inertia: ВСУ сообщили о проблемах в ДНР из-за тактики ВС России

Российские войска продолжают продвижение

Ситуация в Донецкой области является критически сложной, заявляют в украинском отряде "Хортица". По словам военных, российские войска не ограничили свои действия и продолжают наносить артиллерийские и беспилотные удары по украинским силам.

Особенно ожесточенные бои развернулись в районе города Часов Яр. Большие проблемы для украинцев создает тактика ВС РФ, из-за которой они регулярно попадают в ловушку.

"Противник доставляет свою пехоту в лесной массив, где солдаты рассредоточиваются и пытаются штурмовать позиции наших защитников", – заявили в подразделении.

Их внимание при этом отвлекают с помощью усиленных артиллерийских обстрелов или ударов дронами-камикадзе и "ланцетами".

Как заявили в ВСУ, в последнее время российские войска увеличили темп наступательных действий в Донецкой области. Сейчас количество боевых столкновений на всей линии фронта возросло до более чем 90.

До этого стало известно, что бойцы "Хортицы" потерпели серьезное поражение в районе Часов Яра.