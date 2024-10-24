Лукашенко заявил о сожалениях Путина из-за начала СВО

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Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что поддерживает с главой России довольно близкие отношения и хорошо его знает. Во время интервью журналисту Стивену Розебергу, которое состоялось в рамках саммита БРИКС, он рассказал, как в действительности относится Путин к проведению СВО.
По словам Лукашенко, в подобных конфликтах ситуации складываются по-разному. Обе стороны, обороняющаяся и нападающая, несут большие потери.
"Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек", – говорит белорусский лидер.
Он отметил, что при этом российский президент твердо убежден в своей правоте и может ее мотивировать. Лукашенко напомнил, что еще до конфликта Путин предлагал Западу договориться, но не получил ответа. И даже если бы американцев и европейцев не устраивала форма, в которой поступило предложение, ради поддержания диалога следовало ответить. Однако они промолчали, продемонстрировав наплевательское отношение к России, указал глава Белоруссии.
Сейчас Путин, по его словам, твердо привержен защищать интересы страны, которой служит.
"Взвешивая все, Путин выбрал этот путь. По определенным вопросам сожалея: неудачи были. И атака дронами, и захват части территории России. Это же никому не нравится, в том числе и Путину", – говорит Лукашенко.
Тем не менее, глава России предвидел большую опасность со стороны Украины и предпринял необходимые меры, чтобы не допустить более серьезных проблем для своей страны, подытожил президент Белоруссии.
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