Лукашенко заявил о сожалениях Путина из-за начала СВО

"Путин сожалеет": раскрыто истинное отношение президента РФ к СВО
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Лидеру пришлось принимать непростое решение

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что поддерживает с главой России довольно близкие отношения и хорошо его знает. Во время интервью журналисту Стивену Розебергу, которое состоялось в рамках саммита БРИКС, он рассказал, как в действительности относится Путин к проведению СВО.

По словам Лукашенко, в подобных конфликтах ситуации складываются по-разному. Обе стороны, обороняющаяся и нападающая, несут большие потери.

"Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек", – говорит белорусский лидер.

Он отметил, что при этом российский президент твердо убежден в своей правоте и может ее мотивировать. Лукашенко напомнил, что еще до конфликта Путин предлагал Западу договориться, но не получил ответа. И даже если бы американцев и европейцев не устраивала форма, в которой поступило предложение, ради поддержания диалога следовало ответить. Однако они промолчали, продемонстрировав наплевательское отношение к России, указал глава Белоруссии.

Сейчас Путин, по его словам, твердо привержен защищать интересы страны, которой служит.

"Взвешивая все, Путин выбрал этот путь. По определенным вопросам сожалея: неудачи были. И атака дронами, и захват части территории России. Это же никому не нравится, в том числе и Путину", – говорит Лукашенко.

Тем не менее, глава России предвидел большую опасность со стороны Украины и предпринял необходимые меры, чтобы не допустить более серьезных проблем для своей страны, подытожил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко возмутился из-за приема, который ему оказали в Казани.

Источник: БЕЛТА
По теме

"Мне хватит!": Лукашенко возмутился из-за приема в Казани

Политик напомнил о своих проблемах

Путин назвал главную ошибку США

Запад старается продавить остальной мир

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей