Запад старается продавить остальной мир

Российский лидер Владимир Путин прямо обозначил одну из главных ошибок вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что использование американской валюты как оружия является серьезным промахом в стратегии западных государств. Соответствующим мнением глава нашей страны поделился в ходе заседания саммита БРИКС.



Так, в ходе переговоров было подчеркнуто, что положение дел на международной арене значительно ухудшается из-за применения доллара в качестве экономического оружия. Президент РФ согласился с этим утверждением и назвал такую стратегию Запада ошибочной.

"Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает", – особо подчеркнул российский лидер.

Очевидно, что подобное применение американской валюты подрывает доверие к ней на международной арене. Попытки США использовать доллар для достижения политических целей могут привести к самым негативным и даже зловещим последствиям для самой американской экономики.

Тем временем, многие страны уже начали сокращать использование доллара в международных расчетах, стремясь к диверсификации своих валютных резервов. На сегодняшний день стала очевидной необходимость создания более устойчивых механизмов для международных торговых отношений, которые не будут зависеть от одной единственной валюты.

В целом, в долгосрочной перспективе такая политика США может нанести вред не только глобальной экономике, но и самой американской финансовой системе, подрывая ее ведущие позиции в мире.

К слову, ранее был раскрыт сценарий мощного удара Путина по США.