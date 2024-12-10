Полковник Пинчук объяснил смысл заявлений о скором окончании СВО

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Усиление разговоров о возможном скором завершении СВО связано с возможным закулисным процессом по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал полковник запаса Андрей Пинчук.
По его словам, довольно часто таким образом одна сторона посылает другой особое послание. Например, что она готова к определенного рода действиям.
"Это вообще не значит в реальности, что приняты какие-то решения. Здесь тоже не нужно себя обманывать и не нужно бежать впереди паровоза", – отметил он.
Пинчук подчеркнул, что иногда подобные заявления могут делать даже вопреки здравому смыслу, который в текущей ситуации "никак не связан с реальной политикой".
Эксперт указал – слова о скором завершении СВО нужно воспринимать как демонстрацию готовности к определенному сценарию в том случае, если получится договориться. И не более того.
Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей на Украине. Вместе с этим ранее Дональд Трамп объявлял о готовности Владимира Зеленского прекратить конфликт и приступить к переговорному процессу.
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