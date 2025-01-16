Депутат Картаполов отверг необходимость новой мобилизации в России

Стало известно, как обстоят дела в российских войсках

Необходимости в новой мобилизации в России на фоне проводимой спецоперации нет, утверждает депутат ГД по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал недавнее заявление законодателя Алексея Журавлева, который призвал готовить мужское население к потенциальному противостоянию с Западом на поле боя.

Ранее депутат отметил, что на фоне заявлений со стороны ЕС и НАТО о планировании действий в случае военного конфликта с Россией, российские военкоматы должны работать эффективно и быть готовыми к мобилизации.

"Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", – ответил на высказывание Картаполов.

По его словам, ежедневно по контракту на службу отправляются около тысячи добровольцев, поэтому нужды в солдатах не стоит. Сейчас у российских военных в зоне СВО есть все необходимое, и личного состава также хватает.

При этом в Киеве уверяют, что если конфликт между странами продолжится, то Москве придется объявить новую мобилизацию. Однако это произойдет только в том случае, если Украина сможет решить свои проблемы с набором личного состава, создаст собственное дальнобойное вооружение и перехватит инициативу на поле боя.

Ранее стало известно о потери доверия украинцев и ВСУ к действиям Владимира Зеленского.