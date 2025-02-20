Украинцы собрали более пяти тысяч солдат для штурма

Украинские войска в ближайшее время могут предпринять попытку пойти на прорыв вглубь российских территорий. Данные наблюдений за ВСУ показывают, что противник начал скапливать собственные резервы в Сумской области, сообщил военкор Семен Пегов.

По его словам, украинские солдаты хотят попытаться прорваться вглубь Курской области. Не исключено, что также они могут двинуться к границе Брянской области, чтобы прорвать российскую оборону.

"Российские военные готовятся и проводят все необходимые мероприятия для защиты территории России", – написал он.

Источники сообщают, что в 50 километрах от границы Брянской области ВСУ концентрируют технику и живую силу. Подразделения находятся в двух населенных пунктах Сумской области. Ожидается, что на прорыв могут пойти около пяти тысяч украинских солдат, в арсенале которых порядка 200 единиц боевой техники, включая танки Abrams и Leopard.

Опасения российской разведки подтверждает и тот факт, что ранее украинские власти объявили эвакуацию гражданских лиц из Шостки и Глухова. ВС РФ пытаются сорвать планы ВСУ запусками авиации и артиллерии.

При этом другие источники в Минобороны не подтвердили сведения, что украинцы хотят прорваться в Брянскую область. По их сообщению, российская армия уничтожила группировку в сотни военных в Сумской области точечными ударами.

Ранее в России жестко ответили Киеву на выпад Зеленского о Курской области.