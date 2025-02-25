ВС РФ лишили противника важной логистической артерии

Украинские войска начали подготовку к отступлению со своих позиций в Курской области. Как сообщает источник РИА "Новости", сейчас ВСУ сталкиваются с большими проблемами в регионе.

Ранее российские военные нарушили работу логистики украинских подразделений в Курской области. Из-за установленного огневого контроля на трассе из Юнаковки в Суджу ВСУ назвали ее "дорогой смерти".

Источники говорят, что до этого украинские войска могли проводить ротацию своих подразделений до 500 человек. Сейчас ситуация существенно изменилась.

"На сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15-20%", – говорит собеседник.

Сообщается, что ВСУ вынуждены удерживать позиции в Судже без пропитания. Подвезти припасы им не могут из-за активной работы ВС РФ по основной трассе. Из-за сложившейся ситуации украинские солдаты начали готовиться к отступлению.

Напомним, бои в Курской области начались 6 августа прошлого года. Украинские власти утверждают, что намерены устроить обмен территорией с Россией – курские земли им не нужны, но в Киеве хотят вернуть то, что потеряли в ходе СВО. Российская сторона категорически отвергает такую сделку, утверждая, что единственный вариант – разгром группировки ВСУ и выход к государственной границе.

Ранее военкоры сообщали, что украинцы могут попытаться прорваться в Курской и Брянской областях.