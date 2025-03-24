Бывший министр соцполитики Украины заявил о согласии Киева на капитуляцию

"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление о капитуляции
Фото: freepik.com
Украинцам осталось договориться с Западом только об одном

Все условия по перемирию, которые официальные украинские власти называют капитуляцией в публичном поле, уже фактически приняты администрацией Зеленского. Нерешенным остался только один вопрос, утверждает бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, в Киеве согласились отступить с занимаемых позиций, а также одобрили все, на чем настаивал Дональд Трамп.

"Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления... Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии", – утверждает он.

Политик указал, что сейчас украинская администрация пытается решить вопрос, как обеспечить личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его ближайшему окружению, поскольку народ страны вряд ли примет такие условия.

Ранее эксперты заявили, что именно поэтому украинский президент так настаивает на введении миротворческого контингента из Европы – солдаты обеспечили бы его неприкосновенность и безопасность.

Источник: РИА "Новости"
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