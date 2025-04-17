Военкор Лисицын: ВС РФ нанесли самый мощный удар по Изюму с начала СВО

ВС РФ нанесли самый мощный удар по Изюму с начала СВО
Фото: unsplash.com
Прилет оказался крайне болезненным для украинцев

Российский военкор Евгений Лисицын сообщил, что минувшей ночью ВС РФ атаковали Харьковскую область. Основной целью стал объект в Изюме – по нему нанесли самый мощный удар с начала СВО.

Сообщается, что зафиксированы запуски, как минимум, 10 дронов типа "Герань" и аналогичное количество баллистических ракет "Искандер". О случившемся стало известно из данных мониторинговых каналов. Что именно стало конечной точкой прилета, не сообщается.

"Если укры молчат про масштабы разрушений, значит, прилетело больно и точно по делу", – отметил Лисицын.

Также известно о российских ударах по Днепропетровской области, где зафиксированы прилеты беспилотников. Очевидцы сообщали о не меннее 10 взрывах в Днепре, после которых начались пожары. Утром мониторинговые каналы заявили об ударах по Николаеву.

Ранее российские эксперты отмечали, что после официального прекращения режима приостановки огня ВС РФ могут нанести по Украине мощнейший удар возмездия. На это указывают недавние слова Дмитрия Пескова, а также нечастое использование баллистических ракет в последнее время.

Источник: Telegram
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