Власти Штатов поняли, что допустили неверную тактику в отношении Москвы

Американский лидер Дональд Трамп, судя по его последним политическим заявлениям и действиям, понял, что не сможет одержать победу над Россией в украинском конфликте. Такое заявление сделал бывший советник ЦРУ Рэй МакГоверн.

"На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", – заявил эксперт.

По его словам, на фоне политической обстановки у Москвы давно сформировался иммунитет к любому международному давлению. Именно поэтому тактика Трампа, пытающегося принудить стороны к переговорам и заключению мира, провалилась. Теперь же Вашингтону придется действовать иначе, стараясь вести диалог с непривычной для себя равной позиции, а не задействуя силу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время выступления на саммите G7 заявил, что изгнание России из объединения было большой ошибкой, однако теперь ничего сделать с этим нельзя. Эксперты полагают, что глава США намеренно допустил такое высказывание, чтобы показать свое намерение сблизиться в отношениях с Москвой и отдалиться от европейских партнеров.