Можно ли пить антибиотики без назначения врача

Можно ли пить антибиотики без назначения врача
Фото: Утро.ру
Неправильное использование антибиотиков грозит серьезными проблемами

Антибиотики представляют собой мощный инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их неправильное использование может вызвать серьезные проблемы. Чем грозит неправильный прием антибактериальных препаратов специально для "Утро.ру" рассказала кардиолог-терапевт сети медицинских клиник "Неболит" Елена Александровна Быстрова. 

Вирусные инфекции и антибиотики

Около 90% респираторных инфекций, особенно в осенний период, вызваны вирусами. Многие часто сами себе назначают антибиотики в полной уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и другие. 

Когда нужны антибиотики?

Решение о назначении антибиотиков всегда должно приниматься врачом. Лечение антибиотиками может быть необходимым, но оно должно быть оправданным и проводиться под контролем. Неконтролируемый прием антибиотиков без рецепта может повлечь за собой серьезные последствия, такие как аллергические реакции и резистентность бактерий к антибиотикам.

Исключения и рекомендации

Существуют четкие критерии, которые помогают врачу определить, когда назначение антибиотиков необходимо:

  • Продолжительная лихорадка: если лихорадка не снижается после 5 дней лечения, это может говорить о необходимости антибактериальной терапии. Особенно это актуально, когда есть высокий риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, что может произойти в ослабленном организме после вирусной инфекции.

  • Лейкоцитоз и изменение цвета секретов: лейкоцитоз, выявляемый при анализе крови, и изменение цвета секретов, таких как слизь из носа или горла, может также свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции.

  • Прокальцитонин: в некоторых случаях врач может заказать анализ прокальцитонина, который помогает определить степень воспаления и может быть ключом к решению о назначении антибиотиков.

Решение всегда за врачом

Назначение антибиотиков зависит от множества факторов, включая диагноз, серьезность инфекции, индивидуальные особенности пациента и результаты лабораторных исследований. 

Антибиотики – ценное средство, но их следует использовать разумно и с учетом рекомендаций врача. Только так можно сохранить эффективность этой группы препаратов для необходимого лечения.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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