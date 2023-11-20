Найден элементарный способ понизить артериальное давление

Низкое содержание натрия в рационе существенно облегчит жизнь

Днем вас преследует постоянная сонливость, даже если вы проспали больше девяти часов, нет сил на совершение элементарных действий по дому, голова просто раскалывается, перед глазами бегают мушки, а вдобавок ко всему преследует тошнота… знакомо? Все или один из перечисленных симптомов свидетельствуют о повышенном давлении.

Причиной могут стать как некоторые погрешности в образе жизни – плотный прием пищи, стресс, вредные привычки – так и заболевания организма. Простой способ помочь себе и вновь почувствовать радость жизни есть: он заключается в особой диете с низким содержанием натрия. К такому заключению пришли американские ученые, их наблюдения опубликованы в медицинском журнале JAMA.

"Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия", – говорится в публикации.

Свои выводы ученые подкрепили результатами эксперимента, в котором поучаствовало более двухсот испытуемых в возрастном диапазоне 50-75 лет. Во время исследования они постепенно понижали дозу натрия в своем рационе, что по итогу благотворно отразилось на их самочувствии.

Ранее была названа самая эффективная диета для сброса лишних кило.