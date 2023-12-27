Это эффективное упражнение на ноги "работает" еще двое суток после выполнения

Силовые тренировки полезнее аэробных для людей старше сорока лет

Возраст 40+ особенно важен в плане заботы о здоровье. Обмен веществ и много других значимых процессов в нашем организме существенно замедляются. Поэтому не стоит пренебрегать спортом, миновав сорокалетний рубеж.

Многие специалисты и эксперты в спорте советуют предпочесть силовые упражнения аэробным (бег, плавание, катание на велосипеде и прочее). Куда эффективнее будет выполнение именно силовых тренировок, представляющих из себя упражнения с утяжелением. В каких-то можно применять собственный вес: например поднимать ноги из положения сидя, отягощая их подушкой или выполнять упражнения с гантелями.

Несомненная польза силовых тренировок в том, что, выполняя их, мы нагружаем мышцы дополнительным весом, чем запускаем увеличение количества мышечных волокон и митохондрий. Происходит это за счет сильного выброса гормона роста и тестостерона. И даже после выполнения силовых упражнений гормоны работают еще целых 48 часов.

Гормональный отклик на аэробные тренировки в разы слабее, так что эффект от бега или плавания сохранится всего лишь несколько часов.

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