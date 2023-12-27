Это эффективное упражнение на ноги "работает" еще двое суток после выполнения

Это эффективное упражнение на ноги "работает" еще двое суток после выполнения
Фото: unsplash.com
Силовые тренировки полезнее аэробных для людей старше сорока лет

Возраст 40+ особенно важен в плане заботы о здоровье. Обмен веществ и много других значимых процессов в нашем организме существенно замедляются. Поэтому не стоит пренебрегать спортом, миновав сорокалетний рубеж.

Многие специалисты и эксперты в спорте советуют предпочесть силовые упражнения аэробным (бег, плавание, катание на велосипеде и прочее). Куда эффективнее будет выполнение именно силовых тренировок, представляющих из себя упражнения с утяжелением. В каких-то можно применять собственный вес: например поднимать ноги из положения сидя, отягощая их подушкой или выполнять упражнения с гантелями.

Несомненная польза силовых тренировок в том, что, выполняя их, мы нагружаем мышцы дополнительным весом, чем запускаем увеличение количества мышечных волокон и митохондрий. Происходит это за счет сильного выброса гормона роста и тестостерона. И даже после выполнения силовых упражнений гормоны работают еще целых 48 часов.

Гормональный отклик на аэробные тренировки в разы слабее, так что эффект от бега или плавания сохранится всего лишь несколько часов.

Ранее мы рассказывали, как свести к минимуму опасность пневмонии и простуды при зимних пробежках.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Дело закрыто: Пугачеву и Галкина* официально помиловали в России

Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали

Появились новости о смерти Джеки Чана после госпитализации

Официального подтверждения нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей