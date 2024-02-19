Ученые раскрыли способ сохранить пользу яиц после покупки

Специалисты заявили, что продукт богат витамином D

Яйца есть в любом доме. Для многих это лучший завтрак, а кто-то любит печь и закупается ими впрок. Многие считают, что охлажденными они не так быстро портятся и сразу после магазина укладывают их на полку холодильника. Однако недавно ученые рассказали, какой из способов хранения куриных яиц позволяет сохранить в них максимальное количество полезных веществ.

Для этого ученые провели анализ — одну партию яиц они хранили в холодильнике, вторую — при комнатной температуре. После исследования выяснилось, что в яйцах, которые не подвергали охлаждению, сохранили гораздо больше витамина D, который, доказано, полезен для костей, зубов и мышц.

Что касается приготовления, тут ученые пришли к мнению, что наиболее полезными яйца будут в вареном виде. Хороший показатель был у "яичницы-болтушки" и омлета. Последний способ не только сохранил в продукте все полезные вещества, но и обогатил яйца. Оказалось, что в омлете содержание витамина D составило 109 процентов.

В результате исследования стало ясно, что при разном содержании витаминов в яйцах практически во всех блюдах получилось сохранить вещества полезные для здоровья.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили неожиданную пользу чая. Они считают, что нужно выпивать около трех чашек напитка в день, чтобы оценить результат.