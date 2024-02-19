Ученые раскрыли способ сохранить пользу яиц после покупки

Ученые раскрыли способ сохранить пользу яиц после покупки
Фото:unsplash.com
Специалисты заявили, что продукт богат витамином D

Яйца есть в любом доме. Для многих это лучший завтрак, а кто-то любит печь и закупается ими впрок. Многие считают, что охлажденными они не так быстро портятся и сразу после магазина укладывают их на полку холодильника. Однако недавно ученые рассказали, какой из способов хранения куриных яиц позволяет сохранить в них максимальное количество полезных веществ. 

Для этого ученые провели анализ  —  одну партию яиц они хранили в холодильнике, вторую  —  при комнатной температуре. После исследования выяснилось, что в яйцах, которые не подвергали охлаждению, сохранили гораздо больше витамина D, который, доказано, полезен для костей, зубов и мышц. 

Что касается приготовления, тут ученые пришли к мнению, что наиболее полезными яйца будут в вареном виде. Хороший показатель был у "яичницы-болтушки" и омлета. Последний способ не только сохранил в продукте все полезные вещества, но и обогатил яйца. Оказалось, что в омлете содержание витамина D составило 109 процентов. 

В результате исследования стало ясно, что при разном содержании витаминов в яйцах практически во всех блюдах получилось сохранить вещества полезные для здоровья. 

Ранее сообщалось, что ученые выяснили неожиданную пользу чая. Они считают, что нужно выпивать около трех чашек напитка в день, чтобы оценить результат. 

Источник: MDPI ✓ Надежный источник
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