Здоровый образ жизни спасет от деменции

Здоровый образ жизни спасет от деменции
Фото: freepik.com
Ученые назвали действенный метод сохранить остроту ума и создать стойкий когнитивный резерв

Сохранить в старости ясность ума и способность четко мыслить и соображать, наверное, желают все. Однако сберечь здоровье до последних дней – задача нелегкая, и порой подводит то одно, то другое. Однако ученые выяснили, что ЗОЖ способен уберечь человека от наступления деменции.

Чикагские аналитики из университета Раша опубликовали результаты исследования, где приведены итоги вскрытия почти шести сотен человек, доживших плюс-минус до 91 года. Сравнивались образ жизни, умственный уровень каждого в финале его пути. Изучали изменения кровотока после инсульта или неврологические признаки деменции.

В итоге они пришли к выводу: люди, сумевшие вести здоровый образ жизни, с шансами удерживали к концу своих лет приличный уровень когнитивных способностей. И поколебать его не могли такие явления, как изменения сосудов или белковые бляшки. Даже если они появлялись в мозгу сторонника ЗОЖ, показатели его ума оставались неизменно высокими.

Напомним, ЗОЖ – это несколько простых правил: физические нагрузки, правильное питание, гигиена, нормальный сон, оздоровительная практика или закаливание, отсутствие вредных привычек, здоровая психика и эмоции.

Ранее мы приводили список из семи продуктов, опасных для здоровья зубов.

Источник: Jamanetwork ✓ Надежный источник
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