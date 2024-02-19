Раскрыты страшные последствия коронавируса для мозга: минус 20 лет

Влияние на орган сравнимо с черепно-мозговой травмой

Группа Специалистов Ливерпульского университета выяснила, что коронавирус отнимает у мозга 20 лет. Они провели исследование и доказали, что для некоторых пациентов вирус COVID-19 сравним с серьезной черепно-мозговой травмой.

Ученые сообщили, что у более 350 человек, участвующих в исследовании, был обнаружен так называемый "мозговой туман". Он проявляется рядом симптомов, в числе которых рассеянность, усталость, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, все эти люди не были заражены вирусом в момент исследования, они выздоровели год назад.

Участники прошли несколько когнитивных тестов, сделали МРТ и сдали кровь на анализ. Выяснилось, что после заражения вирусом SARS-CoV-2 некоторые участки мозга, которые отвечают за внимательность, стали меньше. Кроме того, набор биологических маркеров был таким же, как у человека с черепно-мозговой травмой. Ученые заявили, что мозг этих пациентов выглядел на 20 лет старше реального возраста.

Специалисты отметили, что целью этой работы было доказать, что "мозговой туман" существует. Ведь многие пациенты не могли аргументировать его наличие при обращении в больницу. Впрочем, остаются эти симптомы навсегда или через какое-то время проходят, пока остается загадкой, отметили специалисты Ливерпульского университета Бенедикта Майкла.

Ранее врач раскрыл главную опасность "болезни X".