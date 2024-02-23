Врач запретил россиянам добавлять в кофе популярный продукт: "Кто додумался?"

По словам медика, это крайне опасно для здоровья

Холодными зимними вечерами многие привыкли согреваться горячим кофе. Тем, кому этого не хватает, иногда прибегают еще и к помощи горячительного. Врач Александр Умнов заявил, что такая комбинация может нанести непоправимый вред здоровью. По мнению медика, кофе и спиртное нельзя сочетать ни при каких условиях. Эти напитки и без того сильно нагружают сердце, а при смешивании образуют опасную жидкость.

"Кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий", — предупредил любителей таких "коктейлей" доктор.

Умнов считает, что коньяк и другие алкогольные напитки в кофе способны привести к инфаркту и инсульту. Кроме того, от такой комбинации сужаются кровяные сосуды, а от этого страдают даже почки.

Также врач отметил, употребляя коктейль из кофеина со спиртным, готовьтесь к психическим и невротическим расстройствам. Все дело в том, что эти напитки по-разному действуют на нервную систему: алкоголь — подавляет, а кофеин, напротив, — стимулирует.

Александр возмущен, что кто-то в принципе смог додуматься до того, чтобы смешать алкоголь и кофе. По словам медика, хуже может быть только комбинация водки и энергетика.

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