Этот напиток не позволяет сформироваться клеткам рака

Эксперты сообщили, что не самый популярный у россиян гречишный чай оказался невероятно полезным. Кроме того что напиток не содержит кофеина, как, например, черный чай и глютена, так вещества, входящие в состав напитка из гречихи, способны препятствовать развитию раковых клеток.

Все дело в элементе под названием рутин, сообщила специалист лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. Она отметила, что это вещество не вырабатывается человеческим организмом, и его запасы нужно постоянно восполнять извне.

"Обладает способностью бороться со свободными радикалами, снижает риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствует формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль", — рассказала о полезных свойствах рутина эксперт.

Специалист отметила, что на гречишный чай стоит обратить внимание и тем, кто хочет укрепить иммунитет, снизить уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, напиток при регулярном употреблении способен улучшить кожу и помочь снизить вес.



Кашух отмечает, что гречишный чай многие игнорируют несправедливо. Несмотря на частые опасения, он не имеет ярко выраженного вкуса "гречневой каши". Напротив, напиток обладает легким ненавязчивым привкусом и согревающим ароматом печенья или темного хлеба.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли неожиданную пользу черного чая.