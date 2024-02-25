Стало известно о полезных свойствах гречишного чая

Этот чай препятствует развитию онкологии
Фото:unsplash.com
Этот напиток не позволяет сформироваться клеткам рака

Эксперты сообщили, что не самый популярный у россиян гречишный чай оказался невероятно полезным. Кроме того что напиток не содержит кофеина, как, например, черный чай и глютена, так вещества, входящие в состав напитка из гречихи, способны препятствовать развитию раковых клеток. 

Все дело в элементе под названием рутин, сообщила специалист лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. Она отметила, что это вещество не вырабатывается человеческим организмом, и его запасы нужно постоянно восполнять извне. 

"Обладает способностью бороться со свободными радикалами, снижает риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствует формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль",  —  рассказала о полезных свойствах рутина эксперт. 

Специалист отметила, что на гречишный чай стоит обратить внимание и тем, кто хочет укрепить иммунитет, снизить уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, напиток при регулярном употреблении способен улучшить кожу и помочь снизить вес. 

Кашух отмечает, что гречишный чай многие игнорируют несправедливо. Несмотря на частые опасения, он не имеет ярко выраженного вкуса "гречневой каши". Напротив, напиток обладает легким ненавязчивым привкусом и согревающим ароматом печенья или темного хлеба. 

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли неожиданную пользу черного чая. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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