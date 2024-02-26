Эксперты раскрыли смертельную опасность яиц для детей

Популярный продукт следует выбирать крайне внимательно

Яйца — одно из самых популярных блюд на завтрак во всем мире. Этот продукт добавляют во многие блюда и едят просто жареными и вареными. Все знают о невероятной пользе яиц, о богатстве кальцием, цинком и витаминами. Однако, казалось бы, безобидный продукт может принести смертельную опасность, о которой никто не подозревал, рассказала вирусолог РМАНПО Елена Малинникова.

Несоблюдение элементарных норм хранения яиц может привести к развитию посторонней микрофлоры под скорлупой, отметила специалист. Как следствие — сильное отравление. Кроме того, само по себе куриное яйцо может быть переносчиком многих опасных заболеваний. Чего только стоит сальмонеллез, который часто встречается как у кур, так и на поверхности яичной скорлупы.

"Эта инфекция очень опасна для детей младше пяти лет. Очень опасна эта инфекция для людей пожилого возраста. Для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями, онкологическими заболеваниями", — цитирует слова специалиста "Пятый канал".

Диарея, высокая температура и рвота— среди наиболее частых симптомов у зараженных сальмонеллезом. Для детей младше года заболевание и вовсе может закончиться летальным исходом.

Елена Малинникова рассказала, что обезопасить себя от заболевания можно. Для этого нужно выбирать проверенных поставщиков куриных яиц. Если же продукт приобретался на рынке, то варить такие яйца следует не меньше 10 минут.

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