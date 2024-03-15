Делайте эту гимнастику 10 минут в день: голова перестанет болеть

Простые упражнения для снятия напряжения, приводящего к головной боли

Головная боль – явление, знакомое каждому. Время от времени голова начинает доставлять адский дискомфорт и человек тянется за таблетками, чтобы заглушить боль.

На самом деле даже еженедельная головная боль – не норма, а может быть предвестником болезни. Например, предынсультного состояния, когда внутричерепное давление становится слишком высоким. Для нормализации кровоснабжения мозга необходимо поправить шейные позвонки или снять с мышц зажим.

Для этого существуют три элементарных упражнения, не требующих ни специальных тренажеров, ни особых навыков. Просто делать их каждый день и голова почти забудет, что такое болеть.

"Рамка"

Правой рукой надо надавить на левое плечо, затем повернуть голову и подбородком потянуться к правому плечу. Мышцы шеи напрягутся, и нужно найти самую сложную точку слева на шее, размять ее руками сверху вниз, до ключицы. Потом повторить зеркально.

"Метроном"

Стоя прямо, глядя вперед, наклоните голову вправо, одновременно тянитесь левой рукой вниз вдоль тела. Сосчитайте до десяти. После так же зеркально повторите.

"Взгляд в небеса"

Повернитесь максимально в сторону одной головой, подбородок при этом тяните вверх, но голову не запрокидывайте. Повторите зеркально. Потом задние мышцы шеи разомните сверху вниз.

Все упражнения надо делать хотя бы по 5, а лучше по 10 раз, повторяя зеркально. При регулярном повторении голова перестанет болеть.

Ранее мы писали, что Елена Малышева жестко раскритиковала один из народных методов лечения.

