О чем предупреждает продолжительная боль

Эти симптомы могут быть предвестниками ужасного заболевания

Рак кости, иначе остеосаркома – заболевание редкое и полностью до сих пор не изученное. Однако подобные опухоли, несмотря на нечастое появление, требуют срочного медицинского вмешательства.

Врачи предупреждают, что следить за собственным организмом и знать наперечет симптомы рака кости необходимо. Первый признак, говорящий о возможном проявлении остеосаркомы, это боль, которая возникает во сне или во время физических нагрузок. Со временем она приобретает постоянный характер. Случается, что опухоль расположена рядом с кожей и ее не закрывают мышцы, так что доктор может обнаружить ее визуально.

В злокачественной стадии разрушается костная ткань и перелом может случиться от любого усилия. А если опухоль давит на нерв, могут появиться паралич или парезы. Чаще всего эта болезнь обнаруживается у детей, подростков и людей в возрасте от 50 лет. Причины, по которым появляется заболевание, до сих пор не известны. Однако слухи о том, что остеосаркома – болезнь спортсменов, у которых нередки травмы и переломы, не доказаны. Риск заболевания одинаковый у всех людей, независимо от физической нагрузки, веса и комплекции.

Однако есть нечто общее для всех: то, что эффективность лечения во многом зависит от того, как быстро выявится онкозаболевание. Так что врачи советуют не пренебрегать профилактикой и при возникновении нетипичных ощущений сразу же обращаться к врачу.

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