Спорт полезен при простуде: неожиданное заявление врача

Оказывается, некоторые нагрузки в случае болезни даже способствуют выздоровлению

Принято считать, что простуда – повод лежать в кровати и ни в коем случае не нагружать организм. Однако американский спортивный медик Кэлвин Хванг рассказал, что на определенном этапе немного фитнеса, наоборот, полезно. Надо просто понять, на каком отрезке заболевания находится организм.



Если болезнь еще в стадии легкой головной боли, насморка и першения в горле, то тут тренировка наоборот полезна, поскольку умеренно интенсивная активность заставляет работать клетки иммунной системы и бороться с инфекцией. Конечно, никто не говорит, что нужно немедленно бросаться на тренажеры и устраивать встряску больному организму. Тем более, что в спортзале скорее можно заразить других людей, чем приблизиться к выздоровлению. Нет, речь идет об уединенной прогулке или о йоге.

И да, прежде чем решиться на спортивный выход и радостно натянуть спортивный костюм, объективно оцените свое текущее состояние. Если симптомы "потяжелели" – боль в теле, высокая температура, кашель – стоп-машина, ложитесь в постель, не лишайте организм сил для выздоровление и не обезвоживайте его потоотделением. Лучше отдохните и дайте телу возможность самостоятельно (или с помощью лекарств) одолеть хворь.



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