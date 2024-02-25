Необычные приседания: рекомендации фитнес-тренера

Это упражнение заставит мышцы ног хорошо поработать

Сколько способов приседать знает среднестатистический человек? Три-четыре, может, чуть больше. Спорим, про этот вид вы не знали? Знакомьтесь: сисси-приседания. Их придумали любители спорта, ища способ изолировать нагрузку и "удивить" мышцы.

Такое нестандартное упражнение не помешает, если вдруг мышцы перестают расти, потому что привыкли к любым упражнениям и не реагируют на привычные нагрузки.



Фитнес-инструктор Максим Оборин называет основное преимущество сисси-приседаний – намеренную проработку квадрицепсов. Впрочем, работают в этом упражнении не только они. Но и бицепсы икры, бедер, ягодицы. Кстати, эти приседания идут на пользу контролю в коленных суставах.

Существует два вида выполнения этого упражнения: с оборудованием и без. Главное правило – не выполнять ни тот, ни другой вид без помощи и контроля тренера, потому что можно навредить телу. Кроме того, прежде чем приступить к сисси-приседаниям, необходимо освоить ряд техник, без которых выполнить его будет сложно.

Упражнение без тренажера:

1. Встаньте вертикально у опоры.

2. Поставьте ноги на ширине таза, рукой обопритесь на стену.

3. Добейтесь нейтрального выравнивания тела с помощью напряжения ягодичных и брюшных мышц.

4. Неторопливо сгибайте ноги в коленях, в то же время поднимаясь на носки и отклоняясь назад. Бедра нужно жестко зафиксировать.

5. Рукой держитесь за опору. Не забывайте контролировать движение в течение всего упражнения, здесь зоны расслабления нет.

6. Опуститесь так, чтобы коленный сустав изогнулся под углом 90 градусов, а затем начинайте возвращение в исходное положение.



Упражнение с тренажером:



Здесь стабильность ног поможет обеспечить само оборудование. Нужно будет только зафиксировать собственное положение, далее отвести таз назад до того же угла в коленях в 90 градусов.

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