Необычные приседания: рекомендации фитнес-тренера

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Сколько способов приседать знает среднестатистический человек? Три-четыре, может, чуть больше. Спорим, про этот вид вы не знали? Знакомьтесь: сисси-приседания. Их придумали любители спорта, ища способ изолировать нагрузку и "удивить" мышцы.
Такое нестандартное упражнение не помешает, если вдруг мышцы перестают расти, потому что привыкли к любым упражнениям и не реагируют на привычные нагрузки.
Фитнес-инструктор Максим Оборин называет основное преимущество сисси-приседаний – намеренную проработку квадрицепсов. Впрочем, работают в этом упражнении не только они. Но и бицепсы икры, бедер, ягодицы. Кстати, эти приседания идут на пользу контролю в коленных суставах.
Существует два вида выполнения этого упражнения: с оборудованием и без. Главное правило – не выполнять ни тот, ни другой вид без помощи и контроля тренера, потому что можно навредить телу. Кроме того, прежде чем приступить к сисси-приседаниям, необходимо освоить ряд техник, без которых выполнить его будет сложно.
1. Встаньте вертикально у опоры.
2. Поставьте ноги на ширине таза, рукой обопритесь на стену.
3. Добейтесь нейтрального выравнивания тела с помощью напряжения ягодичных и брюшных мышц.
4. Неторопливо сгибайте ноги в коленях, в то же время поднимаясь на носки и отклоняясь назад. Бедра нужно жестко зафиксировать.
5. Рукой держитесь за опору. Не забывайте контролировать движение в течение всего упражнения, здесь зоны расслабления нет.
6. Опуститесь так, чтобы коленный сустав изогнулся под углом 90 градусов, а затем начинайте возвращение в исходное положение.
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