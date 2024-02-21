10 000 шагов в день: в чем польза ходьбы

Физическая нагрузка полезна всегда, а ходьба - одно из простейших упражнений для организма

Пользу ходьбы всегда подчеркивали медики и не только. В последнее время появилась целая куча приборов, позволяющих отслеживать различные показатели здоровья, в том числе и количество пройденных за день шагов. Норма в 10 тысяч шагов возникла не случайно. Именно столько необходимо делать в день для поддержания здоровья и сохранения нормальной физической формы. Но некоторые люди проходят за день гораздо больше. Так что же, это вредно?

Нет. Чем больше шагов, тем полезнее – разумеется, с учетом собственных возможностей. Во-первых, сжигается больше калорий, а значит, уменьшается или сохраняется вес. Во-вторых, ноги становятся сильнее и выносливее, снижается риск остеопороза за счет укрепления костей. Кроме того, физическая активность способствует выработке эндорфинов, а значит, уменьшает стресс и тревогу. Регулярные прогулки улучшают качество сна и помогают быстрее засыпать.

Ну и общему состоянию полезно, если человек будет двигаться побольше. Ходьба – одна из разновидностей физической активности, положительно влияющая на сердце, кровообращение, легкие, повышающая иммунитет. Но если вы только начали регулярно гулять, то не спешите сразу выставлять цель с огромными цифрами. Нагрузку надо увеличивать постепенно.

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