Ходите в бассейн раз в неделю: не узнаете себя очень быстро

Ходите в бассейн раз в неделю: не узнаете себя очень быстро
Фото: freepik.com
Доктор рассказал, что произойдет с организмом, если посещать занятия по плаванию еженедельно

Пользу плавания отрицать трудно. Это один из немногих видов спорта, который подходит всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Безопасное, минимально травматичное и положительно влияющее на организм занятие очень быстро изменит ваш организм.

Учиться плавать профессионально, заниматься аквафитнесом или просто лениво пересекать водную гладь в привычном темпе, решать вам. В любом случае польза от походов в бассейн несомненная.

Обрадуется плаванию сердце – во время занятий кровообращение улучшается и органы получают больше кислорода, а артериальное давление снижается благодаря физическим нагрузкам.

Спасибо скажут и мышцы, нагружаемые плаванием и оттого развивающиеся. Равномерная нагрузка на все тело не несет посттренировочной боли в мышцах, что делает водную физкультуру еще привлекательнее. При этом в процессе плавания работают все мышцы, так что час среднетемпового занятия – это минус 500 калорий.

Дыхательная система тоже оценит занятия: емкость легких растет, дыхательные мышцы становятся крепче.
Ну, а об успокаивающем эффекте воды и говорить нечего: даже ленивое плавание улучшает самочувствие и снижает уровень стресса. А еще уменьшает тревогу и налаживает эмоциональное состояние. После бассейна легче спится и лучше засыпается.

А еще водная гимнастика регулирует осанку и снижает уровень боли в шее и спине. Кроме того, работают мышцы пресса, а у детей еще и правильно формируется мышечный корсет благодаря плаванию.

Необходимо помнить, что есть ряд ограничений на посещение бассейна: нельзя ходить туда с открытыми ранами или кожными болезнями, в период инфекционного заболевания. Страдающим от эпилепсии без сопровождения не стоит ходить в бассейн и запрещено плавать без спасжилета, ведь приступ может случиться внезапно. Астматикам не стоит нырять.

В любом случае перед тем, как начать ходить в бассейт, не помешает обратиться к врачу, который поможет подобрать наилучшие для вас тренировки и уровень нагрузки.

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Источник: Doctor Piter ✓ Надежный источник
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