Найден неочевидный метод для укрепления иммунитета

Врач рассказал о том, как гигиена рта влияет на здоровье

Врач Андрей Продеус объяснил, как влияет на иммунитет человека обычная гигиена полости рта, которой мы привычно уделяем время дважды в день.

По мнению медика, если правильно ухаживать за зубами и деснами, это поможет снизить количество опасных микробов и бактерий, для которых застрявшие между зубами остатки еды – лучшее питание. А чем меньше таких бактерий, тем легче справляться со своей работой иммунитету.

Однако, по словам Продеуса, мало просто чистить зубы пастой и щеткой два раза в день. Правильная гигиена рта подразумевает также регулярную очистку зубов от налета, а также постоянное использование прибора под названием "ирригатор", способного убирать изо рта остатки пищи.

Доктор рассказал, что в налете на зубах как раз живут и размножаются вредные микробы. А ирригатор удаляет крошки еды, застрявшие в карманах десен и промежутках между зубами. Еще одна хитрость, которую назвал врач, это дважды в день при чистке зубов щеткой снимать налет с языка. Это положительно скажется на здоровье зубов, а также поможет защитить легкие и дыхательную систему организма.

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