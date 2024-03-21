Диетолог назвала продукты, замедляющие старение

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Особый режим питания может помочь сохранить молодость кожи, волос, костей и мозга на более продолжительный срок. Диетолог Ольга Редина раскрыла, какие продукты влияют на это и способствуют поддержанию здоровья.
Одним из самых важных компонентов являются антиоксиданты. Они борются со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма. Микроэлемент можно получить из орехов, ягод, цитрусовых, темного шоколада и зеленого чая.
Далее нужно включить в рацион побольше коллагена. Он в обили содержится в куриных яйцах, мясе, курином бульоне, морских водорослях и рыбе.
Особенно важно, по словам специалиста, питаться сбалансированно, без перегибов в сторону белков, жиров или углеводов.
"Правильное питание, богатое антиоксидантами, коллагеном, витаминами и минералами, способствует замедлению процесса старения и поддержанию здоровья на высоком уровне", – подытожила она.
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