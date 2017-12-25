Киев уступил Донбассу

Названа дата освобождения 306 заложников

В ближайшее время стороны конфликта проведут обмен пленными. Осталось только решить технические детали и логистические вопросы, отметила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, "освобождение заложников" произойдет 27 декабря. "Мы полностью готовы. Дай бог, чтоб не сорвалось и чтоб все стороны выполнили все предыдущие договоренности", - написала она в Facebook.

Ранее сегодня в Даниловом монастыре прошла встреча главы Русской православной церкви с руководителем Донецкой народной республики Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктором Медведчуком. Они договорились, что обмен пленными в Донбассе состоится в среду.

Патриарх Кирилл выразил "горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении".

По словам Захарченко, ополченцы передадут Киеву 74 человека. При этом глава ДНР рассчитывает, что " украинская сторона будет придерживаться обещаний".

А Медведчук, подтвердив информацию о количестве пленных для обмена, сказал, что место и время обмена военнопленными не разглашается из "соображений безопасности".

До этого СМИ писали, что неясной остается судьба около 30 заключенных, якобы не желающих возвращаться в Донбасс. Судя по всему, предполагает "Газета.ру", в итоговом варианте соглашения об обмене пленными они учтены не были.

Возможность обмена военнопленными стали обсуждать после того, как к главам самопровозглашенных республик обратился президент России Владимир Путин.

В апреле 2014 г. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, после госпереворота на Украине в феврале 2014 г. заявивших о независимости, напоминает FlashNord. Жертвами конфликта, по последним данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 г. она уже приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но перестрелки между противоборствующими сторонами продолжаются и после соглашений о перемирии.