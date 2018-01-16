Новый глава польского МИД оказался еще более яростным русофобом

Кадровый вопрос стал одной из главных причин отставки теперь уже экс-министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Как выяснил RMF.FM со ссылкой на собственные источники, он не желал кардинальной смены персонала дипломатического ведомства.

Совершенно иную кадровую политику намерен вести новый глава МИД Яцек Чапутович. Он планирует распрощаться со всеми "старыми" сотрудниками, в основном выпускниками МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), и принять новых, даже если они будут менее квалифицированными, чем те дипломаты, чьи места они займут.

Источники в ведомстве подтвердили изданию, что сейчас во время конкурса претендентов на дипломатическую службу снижен порог испытаний для проверки их знаний. Однако в пресс-службе заявили, что требования снижены, потому что тест был сложнее, чем годом ранее.

Сообщается, что Чапутович, еще будучи замминистра, уволил тогдашнего директора Дипломатической академии Артура Гаразима.

Отмечается, что бывший министр выступал против увольнений в ведомстве и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

Ранее, 12 января, президент Польши Анджей Дуда назначил Яцека Чапутовича новым главой МИД страны. Тогда же польские СМИ писали, что Ващиковский лишился поста из-за своей непримиримой позиции в отношении Германии и ЕС, поэтому стал уже непригоден для дальнейших дипломатических игр и переговоров по урегулированию споров.

