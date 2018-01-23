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США собрались повсюду бороться с русскими

Майк Помпео. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
В ЦРУ вознамерились бороться с русскими в любой точке планеты, а также "расшифровали" сны Путина

В руководстве США считают, что американцы должны везде противостоять России. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, выступая сегодня в Вашингтоне в Американском институте предпринимательства.

"Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", - цитирует главу ЦРУ РИА "Новости".

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Отмечается, что Помпео не стал раскрывать подробности данного противодействия. Зато он посвятил присутствующих в "планы" президента РФ. По его словам, российский лидер хочет восстановить былую мощь нашей державы.

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", - заявил Помпео.

Досталось от него и Северной Корее. По мнению американца, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует создать арсенал ядерного оружия, а потом шантажировать им своих противников. В связи с этим ЦРУ предложит президенту Дональду Трампу несколько вариантов действий, если данную проблему невозможно будет решить дипломатическим путем, отметил Помпео.

Накануне глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер в ходе выступления в Королевском институте вооруженных сил заявил, что для противостояния России необходимо изучить ее слабые стороны, чтобы "действовать асимметрично".

Елена УСОВА
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