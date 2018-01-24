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Лавров упрекнул Запад в абсурдной толерантности

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Brochstein
Глава МИД РФ рассказал о причинах разрушения норм морали и нравственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо противостоять псевдолиберальным подходам, которые одобряют разрушительные модели поведения человека. Об этом он сказал сегодня в ходе выступления на XXVI рождественских чтениях, проходящих в Москве.

"Очевидно, что пересмотр базовых норм морали, вседозволенность, доведенная до абсурда толерантность наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью людей, лишают их культурно-цивилизационных корней", - считает глава МИД.

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По его словам, сейчас в некоторых странах - членах Евросоюза запрещена религиозная атрибутика, а "родителей лишают права воспитывать детей в духе христианской морали". Ранее ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что Европа и европейская цивилизация в целом имеют христианские корни, напомнил Лавров.


"Думаю, тот, кто стыдится своих нравственных корней, не может уважать представителей других вероисповеданий, точно так же, как не вызывает у них уважения к себе. Это создает питательную среду для ксенофобии и нетерпимости, открывает путь к саморазрушению общества. Важно энергично противостоять псевдолиберальным подходам, поощряющим деструктивные модели поведения", - подчеркнул министр.

Он выразил глубокую озабоченность, что сегодня пытаются навязать чуждые другим народам мира ценности. В качестве примера Лавров привел Ближний Восток и Северную Африку, где видно, "к чему приводит безответственная социальная инженерия". По его мнению, в результате вмешательства Запада в дела суверенных государств - Ирака, Ливии, Сирии - там образовался политический, правовой и духовный вакуум, который тут же заполнили террористы.

Напомним, прошедшие рождественские праздники в Европе прошли практически без традиционных символов, т.к. ныне словосочетание "Рождество Христово" признано неполиткорректным, чтобы "не обижать" иммигрантов-мусульман. Даже на главной для всех католиков рождественской елке на площади Святого Петра в Ватикане в этом году не было "ни одного религиозного, ни одного христианского символа", что шокировало верующих.

А традиционные рождественские ярмарки в ряде городов ЕС назвали толерантно: "Амстердамский зимний парад", "Брюссельские зимние радости", "Кройцбергская зимняя ярмарка" (в Берлине), "Лондонская зимняя деревня", "Мюнхенский зимний фестиваль", сообщил в начале января телеканал "Звезда".

Елена УСОВА
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