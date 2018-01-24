Лавров упрекнул Запад в абсурдной толерантности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо противостоять псевдолиберальным подходам, которые одобряют разрушительные модели поведения человека. Об этом он сказал сегодня в ходе выступления на XXVI рождественских чтениях, проходящих в Москве.
"Очевидно, что пересмотр базовых норм морали, вседозволенность, доведенная до абсурда толерантность наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью людей, лишают их культурно-цивилизационных корней", - считает глава МИД.
По его словам, сейчас в некоторых странах - членах Евросоюза запрещена религиозная атрибутика, а "родителей лишают права воспитывать детей в духе христианской морали". Ранее ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что Европа и европейская цивилизация в целом имеют христианские корни, напомнил Лавров.
"Думаю, тот, кто стыдится своих нравственных корней, не может уважать представителей других вероисповеданий, точно так же, как не вызывает у них уважения к себе. Это создает питательную среду для ксенофобии и нетерпимости, открывает путь к саморазрушению общества. Важно энергично противостоять псевдолиберальным подходам, поощряющим деструктивные модели поведения", - подчеркнул министр.
Он выразил глубокую озабоченность, что сегодня пытаются навязать чуждые другим народам мира ценности. В качестве примера Лавров привел Ближний Восток и Северную Африку, где видно, "к чему приводит безответственная социальная инженерия". По его мнению, в результате вмешательства Запада в дела суверенных государств - Ирака, Ливии, Сирии - там образовался политический, правовой и духовный вакуум, который тут же заполнили террористы.
Напомним, прошедшие рождественские праздники в Европе прошли практически без традиционных символов, т.к. ныне словосочетание "Рождество Христово" признано неполиткорректным, чтобы "не обижать" иммигрантов-мусульман. Даже на главной для всех католиков рождественской елке на площади Святого Петра в Ватикане в этом году не было "ни одного религиозного, ни одного христианского символа", что шокировало верующих.
А традиционные рождественские ярмарки в ряде городов ЕС назвали толерантно: "Амстердамский зимний парад", "Брюссельские зимние радости", "Кройцбергская зимняя ярмарка" (в Берлине), "Лондонская зимняя деревня", "Мюнхенский зимний фестиваль", сообщил в начале января телеканал "Звезда".
В борьбе экономики и демографии победит ВВП
Колебания цен на углеводороды России уже не страшны
Кремль отказался бойкотировать Олимпиаду
Международный олимпийский комитет продолжает закручивать гайки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне подготовили захват Земли
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина