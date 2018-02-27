Эрдоган обещал маленькой девочке почетные похороны
Душераздирающее зрелище могли наблюдать участники конференции правящей "Партии справедливости и развития" в городе Кахраманмараш, где в ходе своего выступления президент Турции Реджеп Эрдоган увидел в толпе плачущую девочку в военной форме, сшитой явно не по росту, и разразился сентенцией о том, что ежели она погибнет в бою, то ее похоронят с почестями.
Соответствующее видео размещено на канале YouTube издания Türkiye Gazetesi, сообщает РИА "Новости".
"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", – сказал 6-летнему ребенку Эрдоган.
Он отметил, что у девочки из нагрудного кармана выглядывает государственный стяг.
"Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Аллаха", – подчеркнул президент.
Эрдоган спросил у девочки, готова ли она на все ради своей страны, на что та ответила утвердительно, после чего глава государства поцеловал ее в щеку и отпустил.
Один из пользователей в Twitter так прокомментировал снимок с плачущим ребенком и турецким лидером: "Я увидел эту фотографию, и мое сердце разбилось. Она выглядит испуганной. Бедная девочка". Другой же заметил про опыт воспитания детей в духе служения Отечеству у соседей: "Израиль учит детей младшего школьного возраста применять оружие и подавлять протестующих, позволяя израильским полицейским силам обучать детей в детских садах".
Бордовые береты являются частью формы
военнослужащих Сил специальных операций. Их еще называют отрядом "призраков". Тактическая группа создана в Турции в 1952 г. для ведения партизанского движения и диверсий в случае нападения СССР.
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