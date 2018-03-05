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Саакашвили готовится возглавить Грузию

Михаил Саакашвили. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук
Бывший президент закавказской республики заговорил о возвращении к власти

Мишико затеял новую смуту. Он призвал однопартийцев из "Единого национального движения" начать переговоры о выдвижении на октябрьских президентских выборах единого кандидата от оппозиции. И намерен вернуться во власть уже в этом году.

А сделать это Саакашвили думает так. Сначала оппозиционный кандидат победит на выборах, после чего обрушится правление и "феодальный двор" Бидзины Иванишвили. Таким слабым, как в последние годы, тот никогда не был, поэтому осуществить задуманное просто, сказано в видеообращении экс-президента.

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Сегодня Грузия стоит перед угрозой уничтожения: "деньги полностью съедены, государственные институты расшатаны и в них вернулась коррупция, превалирует криминал, ситуация в плане безопасности ухудшилась, а сотни тысяч самых трудоспособных граждан уже покинули страну или думают об отъезде", отметил Саакашвили. В этих условиях, заявил он, возвращение к власти уже в 2018 г. – это главная задача "Единого национального движения".

Консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, заявил в понедельник, 5 марта, один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия. Но с какими именно, он не сказал.

Лидеры некоторых оппозиционных партий Грузии, которые все вместе не получили на парламентских выборах в 2016 г. даже 1% голосов избирателей, заявили, что предложение Саакашвили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции может быть рассмотрено. А представители более крупных оппозиционных партий отказались сотрудничать с бывшим президентом и его партией.

Ранее Мишико уже говорил о желании вернуться в Грузию. При этом он отметил, что на его родине "олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", напоминает "Свободная пресса"

Бидзина Иванишвили – бывший премьер-министр Грузии, миллиардер, которого оппозиционеры считают реальным главой страны. 

Алла НИКИТИНА
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