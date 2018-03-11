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Мегин Келли: "У Путина что-то есть на Трампа"

Мегин Келли, Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin
Журналистка канала NBC полагает, что у Москвы имеется информация о президенте США, которую тот не хотел бы предавать огласке

Президент России Владимир Путин 1 и 2 марта дал Мегин Келли большое интервью для американского канала NBC. Полный текст беседы опубликован на официальном сайте Кремля.

Журналистка по итогам интервью пришла к выводу, что "перемудрить Путина невозможно".

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Она также предположила, что у президента России есть "какая-то информация" о Дональде Трампе, которую президент США не желал бы предавать огласке.

"Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", – приводит слова Келли The Hill.

Но если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, она вряд ли связана со скандальным досье с "компроматом", продолжила журналистка. Она полагает, что речь может идти "о деньгах и о делах Трампа с русскими в 1990-е годы и его активах в США".

Порочащие связи Трампа с Россией его противники начали искать сразу после победы миллиардера на президентских выборах. Досье с "компроматом", о котором упомянула Келли, было обнародовано американским сайтом BuzzFeed в конце ноября 2016 года. Затем выяснилось, что слил компромат бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, а само "досье" полно ошибок и неточностей и, вероятно, является плодом фантазии автора.

Глава разведывательного сообщества США Джеймс Клеппер заявил, что спецслужбы не имеют отношения к докладу о порочащих Трампа материалах, и назвал распространение подобных слухов угрозой национальной безопасности страны.

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