ЦРУ возглавила женщина с опытом пыток

Первую в истории Америки начальницу разведки уличили в нехороших делах

Объявленная сегодня с помпой президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост директора ЦРУ Джина Хаспел уже успела возмутить американскую общественность своим непосредственным участием в создании пыточной системы. Об этом сообщил на странице в Twitter экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Так он прокомментировал пост главы Белого дома о кадровых перестановках в Госдепе и Центральном разведывательном управлении. "Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной на этот пост. Поздравляю всех!" – написал Трамп в Сети 13 марта.

"Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи (пыток) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно", – возмутился Сноуден, прикрепив к посту ссылку на статью The New York Times от 2 февраля 2017 года.

Издание тогда сообщало, что в 2002-ом Джина Хаспел наблюдала за пытками двух подозреваемых в терроризме и позже участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде. Так, по информации газеты, один из попавших в лапы мучителей 83 раза в течение месяца подвергался пыткам "утопления водой", его неоднократно били головой о стены и подвергали другим жестоким методам, прежде чем следователи поняли, что у него нет полезной информации.

Все видеозаписи пыток хранились на американской базе в Таиланде до 2005 года, когда и было принято решение об их уничтожении. На телеграмме соответствующего приказа стояла личная подпись Хаспел.

Позже сегодня Сноуден предположил, что эта мучительница, вероятно, не сможет посещать страны Евросоюза из-за возможного ареста.

"Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии", – отметил Сноуден, сославшись на информацию из ФРГ.

Там говорится, что июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил немецкие власти выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме в 2002-ом. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

