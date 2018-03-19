ПАСЕ ослабла без российских денег

Европарламентарии вынуждены сокращать свои траты

Отказ России платить взносы в полном объеме привел к финансовым трудностям в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в резолюции постоянной комиссии организации.

"Бюджет ассамблеи на 2018 г. составляет менее 17,5 млн евро", – сообщается в документе. Авторы резолюции отмечают, что бюджетный дефицит организации составляет сейчас €1,5 миллиона. При этом подчеркивается, что "отказ Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 г." осложняет финансовое положение ПАСЕ, пишет РИА "Новости".

При этом в Ассамблее крайне недовольны тем обстоятельством, что из-за России им приходится проводить ревизию своих расходов и проводить серьезные сокращения статей в бюджете, "уже значительно ослабленном" за последнее десятилетие.

Летом 2017 г. Москва предупредила ПАСЕ о том, что с 2018 г. будет лишь частично переводить взносы институтам Совета Европы, пока российскую делегацию не восстановят полностью в правах. Это стало ответом на решение европарламентариев запретить представителям России голосовать на сессиях ПАСЕ из-за позиции Москвы по Крыму.