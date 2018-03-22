Володин: Госдума всегда открыта для журналистов

Спикер прокомментировал решение некоторых СМИ объявить бойкот парламенту

Средства массовой информации сами принимают решение, где им работать. Соответственно, отказ ряда СМИ от думской аккредитации – это их право. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 22 марта.

"Что же касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий. Это их компетенция, их право, – подчеркнул спикер. – Могу лишь сказать одно: Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", - приводит РИА "Новости" слова Володина.

Ранее РБК, "Дождь", "Эхо Москвы", RTVI заявили о намерении отозвать своих журналистов, освещающих деятельность парламента. Некоторые, например "КоммерсантЪ" и "Ведомости", сообщили о частичном отказе от сотрудничества с депутатами. Таким образом они выразили несогласие с решением комиссии по этике ГД в отношении главы международного комитета ГД РФ Леонида Слуцкого. Продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук, замглавреда RTVi Екатерина Котрикадзе и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвиняли депутата в приставаниях. Однако комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого и посоветовала девушкам обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, что в Госдуме аннулировали пропуска журналистов тех изданий, которые присоединились к бойкоту.