Советник Трампа начнет войну против России

Правой рукой американского президента назначен консерватор и русофоб

Президент США Дональд Трамп принял решение сменить советника по национальной безопасности. Генерал Герберт Макмастер сложит с себя полномочия, а его место займет Джон Болтон. Официально он вступит в должность 9 апреля. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.



Отставка Макмастера может быть вызвана якобы имеющими место разногласиями между ним и Трампом, считает RT. Говорят, что генерал настаивал на более плотном взаимодействии с союзниками по НАТО, тогда как президент страны открыто пренебрегал ими. В феврале Трамп публично раскритиковал советника, после того как тот заявил в Мюнхене, что вмешательство России в американские президентские выборы 2016 г. "абсолютно доказано".

"Макмастер забыл сказать, что русские не повлияли на результаты выборов 2016 г. и не поменяли их и что единственный сговор, который был, – между Россией и продажной Х., Национальным комитетом демократической партии и демократами", – написал американский лидер в своем микроблоге.

Наконец, последней каплей стал инцидент с поздравлениями Владимиру Путину в связи с избранием на президентский пост. Трамп поздравил российского лидера, хотя Макмастер настоятельно просил его не делать этого.

Разрыв отношений ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич назвал полностью закономерным. "У Макмастера отношения с Трампом, как и у (бывшего госсекретаря) Рекса Тиллерсона, не сложились. Дональд Трамп в частных беседах говорил, что Макмастер – зануда. Вместо него Трамп выбрал Джона Болтона – представителя неоконсервативного крыла американского внешнеполитического истеблишмента, известного ястреба", – отметил специалист.

Болтон – член неоконсервативного Американского института предпринимательства, он возглавляет собственный аналитический центр John Bolton Super PAC. Еще в 2016 г. Трамп хотел сделать его госсекретарем, но не сложилось. О Болтоне говорят как о "сером кардинале Белого дома", который может влиять на многих высокопоставленных чиновников. При этом он по-собачьи предан начальству.

В прошлом Болтон представлял США при ООН. Он был сторонником военного вторжения в Ирак, а в последнее время активно выступал за выход из "ядерной сделки" с Ираном и предлагал нанести превентивный удар по КНДР. Также он обвинял Кубу в распространении биологического оружия и выступал на форуме Организации моджахедов иранского народа, которая в Иране признана террористической. Болтон – сторонник смены режима в Сирии и независимости Иракского Курдистана.

При Болтоне отношения США с Китаем и Россией могут резко ухудшиться. В отношении Пекина советник будет напирать на расширение геополитического соперничества при помощи торговых и других методов. В отношении Москвы – выступать за яростное сдерживание. Болтон обвиняет РФ во вмешательстве в выборы в США, в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и в стремлении к захвату контроля над Ближним Востоком.

"Болтон – это приглашение к войне, возможно, ядерной войне. Он самый опасный человек из тех, кто будет работать в данной администрации", – написал в своем Twitter бывший член команды Джорджа Буша – младшего Ричард Пейнтер.

"Последний раунд назначений в администрации Трампа: назначение Майкла Помпео главой Госдепартамента, назначение Джины Хэспел, бывшего руководителя секретной тюрьмы США "Кошачий глаз" в Таиланде, директором ЦРУ и назначение Джона Болтона – одного из самых жестких проводников американской внешней политики – советником по национальной безопасности говорит об общем ужесточении американского внешнеполитического курса как на российском, так и на иранском направлении", – отмечает Олевич.

"В администрации появляется целое русофобское крыло, но это делается не против России, а, скорее всего, для того, чтобы показать конгрессу, что Трамп встал в их фарватер", – полагает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.